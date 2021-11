Arisa e il bacio col ballerino: «Non so cosa fosse, ma devo sentirmi viva»

ROMA - Ha fatto scalpore il finale dell’esibizione di Arisa e del ballerino Vito Coppola a “Ballando con le stelle”, programma di cui la cantante è concorrente: i due hanno concluso il loro ballo con un bacio appassionato che, come poi rivelato, non era previsto all’inizio. Intervistata dal Giornale, Arisa è tornata sul rapporto con Coppola e sul bacio “a sorpresa” che i due si sono scambiati davanti alle telecamere. «Mia madre mi ha detto: ‘se son rose fioriranno’», ha dichiarato la cantante con una frase che, però, sembra celare la speranza di una storia d’amore con Coppola.

«A parte gli scherzi - ha poi aggiunto Arisa -, io sono fatta così: ci sono cose che fai perché te le senti. Più che altro quando ho poco da fare cado in depressione, ingrasso, mi taglio i capelli, insomma sento il bisogno di emozioni, di sentirmi viva. Anche di dare un bacio in diretta senza sapere cosa sia».

Coppola, dal canto suo, sembra piuttosto interessato ad Arisa. Lo ha dimostrato anche sui social, ripubblicando su Instagram l’esibizione di sabato sera e accompagnandola con una frase che pare alludere a un possibile futuro insieme alla cantante. «È stata una serata particolarmente travolgente - ha scritto il ballerino - Inaspettatamente magica. Ci stiamo godendo questo percorso ogni singolo giorno». A far da contorno alla situazione, il fatto che Coppola sarebbe ufficialmente fidanzato con Valentina Sica, una ragazza originaria di Eboli, come lui. I due però non appaiono insieme sui social da molto tempo e non è possibile sapere se effettivamente stiano ancora insieme.