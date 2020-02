Banksy ha colpito ancora... Ha ucciso Cupido?

BRISTOL - Un murale per San Valentino. Apparso nella giornata di ieri è stato rivendicato nelle prime ore di oggi. In occasione del giorno degli innamorati Banksy si è espresso sul muro di una casa della sua Bristol, più precisamente nella zona di Barton Hill.

Ai piedi della struttura è stata raffigurata una bambina, con una fionda in mano la piccola ha appena scoccato un colpo, che ha colpito qualcosa in volo. E questo colpo, secondo l’interpretazione dei più - l’artista non ha dato spiegazioni pubblicando gli scatti del suo lavoro - avrebbe trafitto Cupido. Il simbolo dell’amore non ha fatto una bella fine… Più in alto sulla parete della casa, con foglie e fiori di plastica rossa, Banksy avrebbe rappresentato una chiazza di sangue… Per altri, invece, si tratta di un mazzo di fiori, un possibile riferimento al consumismo della festa di San Valentino.

Impossibile, comunque, non pensare anche alla più celebre ragazzina dello street artist... Quella con il palloncino rosso a forma di cuore che vola via. Che sia proprio il palloncino scoppiato quella macchia? Quello che è sicuro è che Banksy, come sempre, vuole provocare e la brutta fine dell'amore puro e della speranza - che sia Cupido, un mazzo di rose o il palloncino - e dell'innocenza non può che far riflettere.

Il graffito è apparso sul muro della casa di Marsh Lane di Edwin Simons, che giusto ieri ha compiuto 67 anni ed è stato fotografato dalla figlia, Kelly Woodruff, di 37, che ha poi diffuso l'immagine su Facebook. «C'è un sacco di entusiasmo, la gente viene, ammira, scatta foto, è fantastico. Il disegno è incredibile e bellissimo», ha detto la stessa Woodruff all'agenzia Pa. «Temo solo un po' che la pioggia della bufera Dennis (in arrivo sul Regno Unito nel weekend, ndr) possa rovinarlo, e voglio davvero cercare di proteggere quelle rose».