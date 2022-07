Albania e Macedonia del Nord più vicini all’Ue

La lunga attesa, 8 anni per l’Albania e 17 per la Macedonia del Nord, non è stata dunque vana. Il commissario europeo per l'allargamento Olivér Várhelyi fa eco alle parole della presidente della Commissione. «Se l'Europa vuole vivere in sicurezza, prosperità e stabilità, deve integrare i suoi vicini balcani. La guerra in Europa, l'invasione russa dell'Ucraina, ha dimostrato l'importanza dell'allargamento». Várhelyi ha spiegato anche che «adesso possiamo andare avanti nel processo di adesione dei due paesi. Secondo me ora c'è molta più apertura verso nuovi Stati membri. Certo dovranno dimostrare di avere tutti i requisiti».