Il piccolo Eitan è curato dai medici in un ospedale di Tel Aviv

TEL AVIV - Il piccolo Eitan, sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, è attualmente curato da medici in un ospedale alla periferia di Tel Aviv dopo che il nonno ha disposto il suo trasferimento in Israele. Lo ha detto la famiglia materna del bambino in Israele citata dalla tv Canale 12.

«L'amato Eitan - ha spiegato - è tornato in Israele dopo aver perso tutta la sua famiglia, come volevano i suoi genitori». Non appena arrivato in Israele - ha aggiunto - Eitan è stato affidato «a uno staff medico presso l'ospedale Sheba».

La stessa zia Gali Peleg questa mattina aveva spiegato alla radio 103 che il piccolo «adesso riceve l'assistenza» medica e psicologica «migliore possibile».