Macron: «Voglio far arrabbiare davvero i non vaccinati»

PARIGI - La strategia per spingere la campagna vaccinale del Governo francese di Emmanuel Macron? «Far inca**are i non vaccinati», rendendo loro la vita quotidiana sempre più difficile.

Lo ha detto lo stesso Presidente durante un'intervista con il quotidiano Le Parisien.

«Non si tratta di far arrabbiare il popolo francese», ha spiegato Macron, «ma per quanto riguarda i non vaccinati, voglio davvero farli inca**are. E continueremo a farlo, fino alla fine. È questa la strategia».

D'altronde, ha poi aggiunto il leader francese, «più del 90% delle persone hanno aderito alla campagna vaccinale, è una minoranza molto piccola che è resistente». Come convincerli? Infastidendoli ancor più: «Non manderò i non vaccinati in prigione, non vaccinerò loro con la forza. Quindi dobbiamo dire loro che dal 15 gennaio non potranno più andare al ristorante, non potranno prendere un caffè, andare a teatro, al cinema...» ha continuato Macron.

«In una democrazia, il peggior nemico sono le bugie e la stupidità» ha in seguito detto Macron, rispondendo ad un lettore.

Dichiarazioni che non sono andate giù a tutti, in particolare in un momento in cui in Parlamento si discute la legge relativa all'introduzione del super green pass (basato sulla norma delle 2G) a partire da metà gennaio. Non è poi piaciuto il linguaggio del Presidente, che ha usato il termine "emmerder", considerato decisamente informale, se non peggio.

La presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, è stata tra le prime a scagliarsi contro il Capo di Stato: «Un presidente non dovrebbe dire certe cose,» ha detto su Twitter, «Emmanuel Macron è indegno della sua carica». Anche Jean-Luc Mélenchon, del Partito di sinistra "La France Insoumise", si è detto «costernato»: «Il presidente si rende conto di quello che dice? L'OMS parla di "convincere" e lui di "far arrabbiare"» ha scritto in un tweet, «sono costernato».