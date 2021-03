La Germania allunga (di nuovo) il lockdown?

BERLINO - Il governo tedesco starebbe prospettando una nuova estensione del lockdown per contrastare la diffusione del coronavirus. Secondo quanto riporta oggi la Bild, il nuovo orizzonte sarebbe quello del 28 marzo.

Contestualmente, stando ai contenuti di una bozza dell'accordo tra la cancelliera Angela Merkel e il leader degli Stati federati, a partire da lunedì 8 marzo sarebbe però previsto anche l'allenamento di alcune misure restrittive. E una decisione ufficiale in merito è attesa per domani, dopo il vertice tra Berlino e i Länder.

Il lockdown in Germania è in vigore a livello nazionale dallo scorso 16 dicembre. Il termine attuale era stato fissato per il 7 marzo dopo l'ultima proroga, decisa nella prima metà di febbraio.

Le cifre della pandemia in Germania

Il numero di contagi in Germania è in graduale diminuzione dalla fine del mese di dicembre. Alla vigilia di Natale nel paese si contava un picco di casi positivi attivi pari a 400'000 persone, scesi ieri a 129'000 unità, con 5'207 contagi confermati nelle ultime 24 ore. Il bilancio complessivo dall'inizio dell'emergenza conta invece 2,45 milioni di infezioni e 70'924 decessi legati al Covid-19.