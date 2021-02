Sabato sera a Rorè... in veste un po' diversa

ROVEREDO - Per gli appassionati dei carnevali questo periodo sotto pandemia è ancora più triste. Niente costumi, niente feste, niente coriandoli. Ma il Carnevale Lingera di Roveredo ha deciso di non spegnersi totalmente e di regalare una serata agli abituali frequentatori di Rorè... in maniera completamente diversa.

Sabato 6 febbraio, dalle 21:00 alle 23:00, la 59esima edizione della Lingera sarà inaugurata in diretta streaming sulla pagina Instagram @carnevalelingera, con la performance di dj Feed nella sede storica del Municipio del capoluogo mesolcinese, in Riva.

Regina Stefania e re Brenno, della Dinastia Boeri, riceveranno le chiavi della città. Ma da chi, visto che è nuovamente commissariato? Corte e regnanti non si disperano e affronteranno a viso aperto «la minaccia del Corona».

Un modo per tenere viva la tradizione a Roveredo, che già nel 2020 ha messo a disposizione dal bilancio un contributo di solidarietà in aiuto agli altri carnevali. «Tutte le realtà carnevalesche devono essere preservate e tutelate, soprattutto la Lingera, che nel 2022 festeggerà il suo sessantesimo».

Come affrontare il virus, dunque? «Il re non porta corona, indossa un coroncilindro, che grazie alle doti taumaturgiche della monarchia costituzionale, combatterà e sconfiggerà il terribile Corona, con l’aiuto della regina e della Corte, per l’occasione, eroine e eroi mascherati».