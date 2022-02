Yasmina Khadra e Gad Lerner sono gli ospiti della serata di apertura degli Eventi Letterari Monte Verità

LOCARNO - Saranno Mohammed Moulessehoul, conosciuto in tutto il mondo con lo pseudonimo Yasmina Khadra, e Gad Lerner a inaugurare la decima edizione degli Eventi letterari Monte Verità, in programma dal 7 al 10 aprile ad Ascona e Locarno con il titolo “Le nostre odissee”.

I due autori della serata di apertura, in programma al PalaCinema di Locarno giovedì 7 aprile, sono stati scelti proprio per la capacità di raccontare il presente. Nato a Kénadsa nel 1955, e a lungo ufficiale dell’esercito del suo paese, Moulessehoul decide di prendere in prestito il nome di sua moglie, usandolo come pseudonimo letterario, quando i suoi superiori iniziano a esprimere disappunto di fronte ai suoi primi scritti. Da allora, auto-esiliatosi a Parigi, Khadra racconta nei suoi romanzi paure, destini, speranze ed estremismi, affrontando i momenti chiave e gli scenari più delicati della contemporaneità: l’occupazione americana nella “città dannata” di Kabul, la condizione femminile in Marocco, gli attentati kamikaze a Tel Aviv e quelli realizzati in Europa, la corruzione del potere algerino, la fine del regime di Gheddafi, la psicologia dei dittatori e degli attentatori… Capaci di sposare il thriller e il poliziesco con la grande affabulazione antica, le odissee di Khadra sono tradotte in tutto il mondo, premiate dalla critica e amate dal pubblico.



Lerner, conduttore televisivo e giornalista tra i più apprezzati e conosciuti dal pubblico italiano, è nato a Beirut da una famiglia ebraica. Già editorialista del Corriere della Sera e di Repubblica, direttore del TG1 Rai e collaboratore de La7, Lerner è a pieno titolo un narratore di tragiche odissee dell’oggi.



Il programma completo della decima edizione degli Eventi letterari Monte Verità sarà presentato nel corso del mese di marzo.