In festa all'Espocentro con Simba La Rue

BELLINZONA - L'Espocentro di Bellinzona ritorna a ospitare le feste in musica pensate per il pubblico giovane. Si parte sabato 9 aprile con lo show di Simba La Rue. Il giovanissimo rapper italo-tunisino (nome d'arte di Mohamed Lamine Saida), classe 2002, ha debuttato nel 2020 insieme a Baby Gang con "Sacoche" e in questi due anni non ha mancato di farsi notare, anche in ambito extramusicale.

A completare la serata ci saranno i Dj set di Sonny Garcia (trap / reggaeton / hip hop) e Peachy (hip hop / trap / dembow). Inizio party alle 21, conclusione alle 2. Ingresso vietato ai minori di 16 anni. Apertura delle casse alle ore 20, prevendita in corso su Biglietteria.ch.