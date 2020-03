«L'economia la priorità? Non era la salute?»

BELLINZONA - «Far ripartire l’economia è prioritario». È questo il principio del documento strategico adottato oggi dal gruppo parlamentare democentrista. L’obiettivo è tornare alla normalità dopo il 19 aprile, allo scadere delle attuali misure adottate dalla Confederazione.

Una “priorità” che sta raccogliendo delle critiche, anche in Ticino. È l’MPS a far emergere l’incoerenza nel comportamento di alcuni politici.

In particolare, il Movimento punta il dito contro Marco Chiesa e Piero Marchesi. I nomi del consigliere agli Stati e del consigliere nazionale figuravano infatti, una settimana fa, tra i 45 che avevano firmato la lettera indirizzata al Consiglio federale. «Sostenete il Ticino fino in fondo nelle sue azioni», era la richiesta rivolta a Berna in merito allo stop di tutte le attività commerciali e produttive private non indispensabili. Concludevano il loro appello affermando che bisognava impedire a ogni costo che nella popolazione continuasse a serpeggiare l’idea che le ragioni dell’economia fossero prevalenti sulla salute della comunità e dei singoli cittadini.

Stamattina il gruppo parlamentare UDC alle camere federali ha sottoscritto all’unanimità il documento “Far ripartire l’economia è prioritario”. «Ma come? Non si voleva impedire che la popolazione pensasse che le ragioni dell’economia fossero prevalenti sulla salute dei cittadini?» chiede provocatoriamente l’MPS.