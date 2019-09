Bus per la Malpensa «anche in futuro»

LUGANO / BERNA - Prosegue la battaglia a Berna di Lorenzo Quadri per mantenere in vita il collegamento via bus tra il Ticino e l’aeroporto della Malpensa.

«Il collegamento ferroviario con la Malpensa non è efficiente né affidabile» scrive in un’interpellanza il consigliere nazionale leghista, che lo definisce anzi un «chiaro passo indietro» e chiede al Consiglio federale di riconoscere che «i bus costituiscono un’alternativa al treno, e che ai passeggeri non va tolta la libertà di scelta».

«Non è quindi corretto, né opportuno, privare di proposito i viaggiatori sia dal Ticino che per il Ticino di un servizio per sostituirlo con un disservizio, ed impedire a delle aziende private di lavorare» prosegue Quadri, che chiede inoltre se il Governo intenda stabilire che le concessioni vadano rilasciate anche in futuro.