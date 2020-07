La polizia chiede aiuto per trovare il parapendista scomparso

LOCARNO - La Polizia cantonale ha diramato un appello di ricerca testimoni per avere informazioni utili per rintracciare il parapendista scomparso da sabato 25 luglio.

Le ricerche dell'uomo sono ancora in corso, con l'ausilio di vari partner. L'uomo è decollato da Cardada poco dopo le 11.30 con il suo parapendio con vela rossa e il bordo d'attacco giallo in direzione della Val Formazza e della Val Devero, per poi proseguire a cavallo del confine tra Canton Vallese e Italia attorno alle 15.20, con l'intento di rientrare in territorio ticinese.

«Si richiede a chiunque possa fornire informazioni utili di contattare la Centrale Comune d'Allarme (CECAL) allo 0848 25 55 55».