«I molinari hanno imbrattato il parchetto»

LUGANO - «Vernice a stampo con motti incomprensibili, manate di pittura, scritte anarchiche e adesivi di una certa sinistra». Sono questi gli atti vandalici subiti dal parchetto di via Industria a Pregassona, denunciati dal membro della commissione di quartiere Luca Campana.

Vandalismi che il commissario attribuisce ai molinari: «Queste “tracce” risalgono al giorno seguente alla manifestazione e proprio per quella via».

Campana recrimina il fatto che sia stato imbrattato il campo da basket da poco ripitturato e che il parco e il quartiere siano stati riportati «ai tempi in cui veniva chiamato “Bronx”» e «a spese di tutta la collettività». La rabbia e lo sdegno sono palpabili nelle sue parole: «I commissari si sono impegnati in questi quattro anni per migliorare il quartiere in tutti i suoi aspetti sia strutturali ma anche inclusivi (tra le varie nazionalità presenti). Siamo partiti con un parchetto fatiscente (giochi vetusti, fili di ferro sporgenti nel campetto), l’abbiamo migliorato e lo abbiamo completato con nuovi giochi (tennis tavolo, campo da calcio e basket). Nel tempo le famiglie e i bambini sembrano aver ritrovato un bel posto da utilizzare per il proprio tempo libero».

Per la commissione di quartiere, parla Campana: «Cercheremo di metterci una pezza». E infine una frecciatina a quelli che ritiene responsabili: «Questa è la vera lotta per la libertà».

commissione di quartiere Pregassona - Luca Campana