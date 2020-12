Ministero pubblico: tutto resta uguale (o quasi)

In Magistratura qualcosa deve cambiare, ma non Andrea Pagani

MENDRISIO - Infine, dopo mille polemiche, si è arrivati ai 20 nomi del “nuovo” Ministero pubblico per i prossimi dieci anni (fino al 31 dicembre 2030). E cambia poco o nulla. I 19 procuratori pubblici uscenti e ricandidatisi sono infatti stati tutti riconfermati. Al posto di Andrea Minesso (che non si era ricandidato) è stata eletta (con 60 voti) Francesca Nicora.

Erano 27 - compresi i cinque “bocciati” - i candidati in corsa. Niente da fare per sette degli otto nuovi, che non hanno raggiunto la maggioranza dei 40 voti richiesti. I 20 procuratori pubblici dei prossimi dieci anni sono stati eletti al primo scrutinio a maggioranza assoluta.

Il pp a ricevere più voti è stato Moreno Capella (72), seguito da Claudio Luraschi (71) e Petra Canonica Alexakis (70). I cinque procuratori uscenti preavvisati negativamente dal Consiglio della Magistratura hanno tutti ricevuto la fiducia del Parlamento: 48 voti per Zaccaria Akbas, 45 per Marisa Alfier, 47 per Anna Fumagalli, 47 per Francesca Piffaretti Lanz e 46 per Margherita Lanzillo.

Troppe crocette, tutto da rifare - C'è anche una curiosità attorno al voto dei 20 procuratori pubblici. Al Mercato Coperto di Mendrisio le schede sono state distribuite due volte, perché in quelle iniziali (gialle) «alcuni deputati avevano commesso degli errori, indicando troppe crocette», ha spiegato il presidente del Legislativo Daniele Caverzasio. Sono quindi state ritirate e distrutte e ne sono state distribuite delle nuove. «Ma dai non siamo nemmeno capaci a votare!», ha urlato in aula Pronzini.

Confermato Andrea Pagani - Alla carica di procuratore generale il Gran Consiglio ha confermato Andrea Pagani (unico candidato). Con 81 schede distribuite, la maggioranza assoluta era fissata a 80. Dalle 79 schede rientrate, 57 indicavano Pagani, che risulta pertanto eletto. 21 sono state le schede bianche (1 quella nulla).