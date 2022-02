Donna ferita in un incendio a Schmerikon

SCHMERIKON - Una donna di 28 anni è rimasta ferita in un incendio divampato ieri nella cantina di un condominio a Schmerikon (SG). Gli inquilini dell'immobile in questione e di un edificio contiguo sono stati temporaneamente evacuati. I danni materiali ammontano a diverse decine di migliaia di franchi.

L'incendio è scoppiato nel seminterrato poco prima delle 21.00 per motivi sconosciuti, secondo la polizia cantonale di San Gallo. Una quarantina di vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno rapidamente domato le fiamme.

La donna ferita è stata ricoverata in ospedale per sospetta intossicazione da fumo. Alcuni inquilini non sono stati in grado di lasciare l'edificio da soli a causa del fumo intenso che ha invaso la tromba delle scale e sono stati portati in salvo dai pompieri. Gli sfollati sono stati temporaneamente accolti e assistiti in un edificio scolastico. Hanno potuto fare ritorno nei loro appartamenti nel corso della notte.

KAPO SG