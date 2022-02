Incendio in un appartamento, due feriti e un cane grave

CHAM - Le fiamme hanno avvolto le stanze. In una palazzina di Cham, è scoppiato un incendio all'ultimo piano, nel quale sono rimasti coinvolti una donna, un uomo e un cane. Ancora da chiarire le cause di quanto accaduto e la quantificazione dei danni.

Erano le 02:15 di mercoledì mattina quando i vigili del fuoco di Cham hanno ricevuto la segnalazione di un incendio in un appartamento. Quando sono arrivati sul posto, le fiamme avevano già avvolto tutto l'ultimo piano. Una donna di 28 anni e un uomo di 44 sono stati trovati all'interno dell'appartamento e, data l'intossicazione per il fumo, sono stati trasportati in ospedale. Con loro c'era anche un cane che versa ora in gravi condizioni. Lui è stato trasportato da una volante della polizia in una clinica veterinaria.

Dato la forte presenza di fumo, l'intera palazzina è stata evacuata. In tutto sono intervenuti sul posto 60 vigili del fuoco. Per chiarire le cause dell'incendio è stata chiamata sul luogo la polizia forense di Zugo. Per quanto riguarda i danni, non è ancora stato possibile quantificarli.

