A Berna scuole chiuse da venerdì

BERNA - Nel canton Berna, per far fronte al peggioramento della situazione epidemiologica del Covid-19, le vacanze scolastiche per le feste di fine anno inizieranno venerdì. Dopo aver già anticipato in un primo tempo l'inizio delle ferie al 21 dicembre, le autorità hanno prolungato ulteriormente la chiusura delle scuole.

Lo indica oggi un comunicato del Dipartimento cantonale della sanità, della socialità e dell'integrazione e di quello dell'educazione e della cultura. Le lezioni scolastiche riprenderanno, come previsto, a tutti i livelli lunedì 10 gennaio 2022.

Le scuole forniranno un sevizio di assistenza ai bambini che ne hanno bisogno, precisa la nota.