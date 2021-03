Violenti scontri alla manifestazione per le donne

ZURIGO - Lunedì è la Giornata internazionale della donna. Il collettivo «Feminist Strike Zurich» ha organizzato per questo fine settimana alcuni eventi a tema nella città di Zurigo. Dopo le 13, diverse persone si sono radunate in vari luoghi del centro città per manifestare.

Tuttavia, la polizia della città di Zurigo è intervenuta poco dopo le 14:00 e ha interrotto la manifestazione. Interpellati da 20 Minuten, gli agenti hanno spiegato che avrebbero allontanato o addirittura arrestato chiunque non avesse abbandonato la manifestazione.

«Volevamo solo manifestare pacificamente» - La maggior parte dei manifestanti si è allontanata autonomamente. «Volevamo riunirci pacificamente e chiedere maggiore giustizia nei confronti delle donne», sottolinea un'attivista 34enne di Zurigo. «Sfortunatamente, la polizia ha iniziato a controllare le persone che stavano prendendo parte all'evento e alla fine ha sciolto completamente la manifestazione - prosegue -. Penso sia una sciocchezza, dopotutto abbiamo rispettato rigorosamente le regole della distanza. Nel parco accanto c'erano molte più persone riunite. Adesso torno a casa, ho figli e non posso permettermi di passare due giorni dietro le sbarre».

«Volevo scendere in piazza per una maggiore uguaglianza», aggiunge un'attivista del collettivo Lila-Rot. «Sfortunatamente le donne sono ancora svantaggiate in molti settori, e non solo sul lavoro, ma anche nella vita privata. Io stessa lavoro come tecnico e devo sempre fare un po' di più degli altri per essere presa sul serio. Questo deve cambiare», conclude.

«In realtà vogliamo manifestare pacificamente per i diritti delle donne», aggiunge un'altra partecipante. «Ma la polizia non ci permette di riunirci e fa controlli rigorosi, anche se tutti indossiamo la mascherina e rispettiamo di gran lunga la regola delle 15 persone. Dobbiamo stare attente, in questo momento stiamo facendo in modo di essere solo piccoli gruppi».

Violenti scontri - Alle 15:30, tuttavia, gli attivisti sfrattati si sono nuovamente riuniti su Helvetiaplatz. La polizia è quindi intervenuta portando via i primi manifestanti. Si è fatto ricorso all'uso di spray al peperoncino e ai cannoni ad acqua. Almeno un manifestante è stato gettato a terra dalla polizia e arrestato con la forza. Ci sono stati diversi arresti.

Intorno alle 16.30, gli agenti si sono ritirati da Helvetiaplatz per alcuni minuti. La situazione si è calmata per un po'. Ma l'azione di polizia ha ripreso a pieno ritmo poco dopo le 16:30.

20minuten