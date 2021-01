«Grazie ai Bitcoin ho una Bentley»

ZUGO - Niklas Nikolajsen ha acquistato i primi bitcoin quando costavano ancora pochi centesimi. Oggi un Bitcoin vale quasi 40.000 franchi. La fortuna del danese che vuole diventare svizzero è stimata in diverse centinaia di milioni di franchi. L'uomo possiede talmente tanto denaro da non conoscerne l'ammontare esatto.

Grazie ai Bitcoin sono seguite la Bentley, la storica villa sul lago di Zugo e l'azienda di proprietà. Nikolajsen ha fondato Bitcoin Suisse con oggi oltre 180 dipendenti. Secondo gli esperti, la società è uno dei più importanti fornitori di servizi finanziari crittografici in Europa.

L'esperto crede nel Bitcoin, ma avverte anche dei suoi pericoli. La moneta digitale ha già arricchito molti. Ma il valore di un Bitcoin oscilla di diverse migliaia di franchi al giorno, per questo si possono distruggere ingenti quantità di denaro. Niklas Nikolajsen racconta in un'intervista rilasciata a 20 Minuten delle sue risorse digitali e del suo futuro in Svizzera:

Il suo nome sembra uscito da un cartone animato...

«Sì, sono nato con quel nome. Ma la cambierò non appena avrò la cittadinanza svizzera, cosa che spero accada presto».

Quale sarà il suo nome allora?

«Chiamerò me stesso e la mia famiglia come la mia casa a Zugo: Von Karlshof. È una proprietà storica in cui Alberich Zwyssig ha scritto l'inno nazionale svizzero».

Ha comprato l'abitazione per 18 milioni e ne ha spesi altri 35 milioni per ristrutturarla. Cosa pensi di fare con la proprietà?

«L'anno prossimo mi ci trasferirò con la mia famiglia. Ma vorrei utilizzarla anche per le feste con i miei dipendenti e renderla accessibile ai cittadini di Zugo. Finché vivrò, terrò lì le migliori celebrazioni del 1° agosto».

Cos'altro ha fatto fino ad ora con il suo denaro?

«Ho comprato alcuni oggetti carini, inclusa una Bentley. Tuttavia, i miei beni sotto principalmente sotto forma di azioni Bitcoin e Bitcoin Suisse. Ma i soldi non sono importanti per me. Una grande famiglia, buoni amici e una vocazione sono ciò che mi rende felice. La nostra azienda è come una grande famiglia».

Una volta cittadino svizzero, quale sarà la prima cosa che farà?

«Sto organizzando una grande festa per me e per la gente di Zugo, che è diventata la mia casa. Allora brucerò solennemente il mio passaporto danese».

Perché non vuole mantenere il doppio passaporto?

«Perché ora appartengo a questo posto, mi sento molto svizzero».

La sua fortuna è stimata in diverse centinaia di milioni di franchi. Com'è diventato ricco?

«Non so a quanto ammonti esattamente la mia fortuna. Ma probabilmente è abbastanza grande. Ci sono voluti fortuna, un duro lavoro, e il successo di Bitcoin. Ci siamo battuti per quattro anni e molti ci hanno deriso. Lo sforzo è stato premiato».

Ha fondato Bitcoin Suisse nel 2013. Come è entrato nel mondo dei Bitcoin?

«Nel 2010 ho letto il white paper dell'inventore di Bitcoin Satoshi Nakamoto. Non ero nemmeno a metà quando ho preso coscienza della sua grande rivoluzione tecnologica. Volevo lavorarci e mi sono trasferito in Svizzera. Allora, 50 Bitcoin valevano quanto un caffè. Il resto è storia».