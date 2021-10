«Non sono preparato per il momento in cui smetterò di essere un pilota»

VALENCIA - Ancora tre gare, poi si chiederà ufficialmente un'era. L'era di Valentino Rossi, che a fine stagione dirà addio alle corse dopo oltre 25 anni di carriera e tanti successi. Se a inizio agosto il Dottore aveva vissuto con serenità l'annuncio della sua decisione - ormai nell'aria considerando le 42 primavere -, ora che i balli stanno realmente arrivando alla conclusione le emozioni sono contrastanti.

Misano il 24 ottobre, Portimão il 7 novembre e Valencia il 14 novembre; dopodichè il nove volte iridato scenderà per l'ultima volta dalla sua Yamaha. Insomma ancora un mese e l'addio diventerà realtà, con Rossi che, come confessato candidamente a “DAZN” Spagna, sente un po’ di pressione e non è ancora preparato.

«Sono entrato in paranoia pensando a Valencia: penso di non essere preparato per il momento in cui smetterò di essere un pilota MotoGP - ha spiegato il Dottore - Quando ho annunciato il mio ritiro, in Austria, non sono stato particolarmente condizionato dalle mie parole. Ora però è tutto diverso, ho realizzato che la mia vita sta per cambiare. Sono quindici anni che si parla del mio ritiro, ma non mi ero mai preoccupato di questa cosa. L’addio non sarà facile, ma spero possa essere comunque un bel momento, nonostante tutto».

