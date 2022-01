Ingaggio completato: Zakaria alla Juve

TORINO - Archiviata la formalità delle visite mediche, Denis Zakaria ha sottoscritto il contratto che per i prossimi cinque anni lo legherà alla Juventus.

Si è dunque completata a poche ore dalla chiusura del mercato la trattativa che ha portato il 25enne svizzero dal Borussia Mönchengladbach - raggiunto nel 2017 partendo dallo Young Boys - alla corte della Vecchia Signora. Nella sua esperienza in Bundesliga, il centrocampista ha messo a segno 11 reti in 146 presenze. Ora ricomincerà agli ordini di Massimiliano Allegri, che pare intenzionato a portarlo almeno in panchina già nel prossimo match che dovranno giocare i bianconeri: domenica sera in casa contro il Verona.

Danke für deinen Einsatz, deine Leidenschaft und deinen Willen! Danke für die zurückliegenden 4,5 Jahre, @Deniszakaria8! 🙏⚫️⚪️🟢 pic.twitter.com/HPdtRy6Dob — Borussia (@borussia) January 31, 2022

keystone-sda.ch (Alessandro Di Marco)