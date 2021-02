«Mi aspettavo di più da qualche giocatore»

LUGANO - Un pareggio contro l'ultima della classe non può certo rendere felice Maurizio Jacobacci, che comunque non attribuisce la colpa al modulo (4-3-3) utilizzato questa sera.

«Credo che il sistema adottato questa sera non abbia niente a che vedere con la partita che abbiamo disputato. Entrare e subire una rete è la peggior cosa che ci potesse capitare. Il nostro obiettivo era di segnare per primi ed invece è successo il contrario».

Ci ha pensato Gerndt a salvare almeno un punto... «Per fortuna i ragazzi hanno reagito bene e la rete del pareggio è arrivata. Il Vaduz dopo il gol non ha più avuto occasioni. Da parte nostra, però, abbiamo prodotto troppo poco. Non abbiamo effettuato nemmeno un tiro dalla lunga distanza. Mi aspettavo di piu da qualche giocatore».

Due parole sul cambio di modulo adottato dal Mister... «Oggi era giusto scendere in campo con questo sistema, volevamo giocare maggiormente sulle fasce, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo effettuato pochi cross in area. L’idea era di giocare a pochi tocchi e verticalizzare maggiormente. Lungoyi deve ancora crescere, ha fatto una bella giocata sulla rete, ma deve essere più presente in campo».

Il rosso a Lovric? «Sul secondo giallo avevamo noi la palla, è stato un intervento inutile. Ci ha messo in difficoltà, mentre noi nella fase finale volevamo ancora vincere».

Infine due parole su Abubakar... «È un ragazzo che ha capito come si gioca in Super league, copre molto bene la palla ed è convinto di sé stesso. Non ha paura di puntare l’uomo e vede la porta».

keystone-sda.ch / STR (Samuel Golay)