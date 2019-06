Tragedia in Spagna: José Antonio Reyes ha perso la vita in un incidente

UTRERA (Spagna) - Lutto nel mondo del calcio. Nelle scorse ore José Antonio Reyes - ex calciatore tra gli altri di Siviglia, Arsenal, Real e Atletico Madrid - ha perso la vita in un incidente d'auto a Utrera, città in cui è nato.

Attualmente il 35enne - che in carriera aveva vinto quattro volte l'Europa League - era attivo in Segunda División, nell'Extremadura. Aveva difeso la maglia della nazionale spagnola ai Mondiali in Germania 2006.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli inquirenti.

Keystone (archivio)