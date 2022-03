Oscar, quali sono i favoriti per i premi 2022?

LAS VEGAS - Las Vegas, è noto, è la capitale del gioco d'azzardo e i suoi bookmaker sono tra i migliori al mondo per quanto riguarda la previsione di un evento, che sia sportivo o di altro genere. Nel nostro caso parliamo della corsa agli Oscar. I premi saranno assegnati nella notte del 27 marzo (in Svizzera sarà già il 28 mattina), ma si può già scommettere sul vincitore.

Nella categoria Miglior film il favorito è "Il potere del cane", seguito da "Belfast", "West Side Story" e "Coda". Per il Miglior attore protagonista sembra essere una corsa a due tra Will Smith ("King Richard") e Benedict Cumberbatch ("Il potere del cane"), con Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!") mina vagante. Molto più aperta la gara per la statuetta della Miglior attrice protagonista: in questo momento la favorita è Jessica Chastain ("Gli occhi di Tammy Faye"), ma ha pochissimo margine su Nicole Kidman ("A proposito dei Ricardo"), Olivia Colman ("La figlia oscura") e Kristen Stewart ("Spencer").

Per il trofeo di Miglior regia non sembrano esserci concorrenti per Jane Campion ("Il potere del cane"): poche, secondo gli allibratori, le chance di Steven Spielberg ("West Side Story") e Kenneth Branagh ("Belfast"). Più aperta la gara per il Miglior attore non protagonista: Kodi Smith-McPhee ("Il potere del cane") al momento è in vantaggio, ma occhio a Troy Kotsur ("Coda"). Non dovrebbe esserci storia per la Miglior attrice non protagonista: Ariana DeBose ("West Side Story") è la grande favorita, nettamente davanti a Kirsten Dunst ("Il potere del cane") e Aunjanue Ellis ("King Richard"). Miglior film in lingua straniera: "Drive My Car" non dovrebbe avere alcun rivale, ma staremo a vedere.

Altri premi: nella categoria Miglior sceneggiatura originale "Licorice Pizza" ha un lieve vantaggio su "Belfast"; "Il potere del cane" è davanti a "La figlia oscura" e "Coda" per la Miglior sceneggiatura non originale; "Dune" e "Il potere del cane" se la dovrebbero vedere per la Miglior fotografia, mentre "Encanto" è davanti a "Flee" e "Luca" per il Miglior film d'animazione.