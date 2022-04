Joe Biden starebbe pensando di ricandidarsi nel 2024

NEW YORK - L'attuale presidente americano Joe Biden sarebbe pronto a ricandidarsi alla presidenza nel 2024.

Lo sostiene il magazine americano The Hill, citando una dichiarazione fatta da Biden all'ex-presidente, ed amico, Barack Obama. Lo scambio sarebbe avvenuto durante un pranzo informale fra i due.

Sull'eventualità di un ritorno in lizza, Biden non si era mai sbilanciato - e in effetti non lo ha fatto nemmeno ora, ufficialmente - ma dagli addetti ai lavori l'eventualità era largamente percepita come assai probabile.

Joe Biden, lo ricordiamo, ha 79 anni e - in caso venisse rieletto - entrerebbe in carica a 82 anni. Il suo probabile avversario, Donald Trump, è invece di 4 anni più giovane.