Prima l'esplosione, poi l'incendio: notte da incubo per Saint-Laurent-de-la-Salanque

PERPIGNANO - È di almeno sette morti il bilancio dell'esplosione e del successivo incendio che hanno colpito la località di Saint-Laurent-de-la-Salanque, nel dipartimento dei Pirenei Orientali in Francia.

Intorno all'1.30 della scorsa notte la popolazione è stata svegliata da una potente esplosione che ha interessato una delle arterie principali della cittadina, situata a una quindicina di chilometri da Perpignano. Alcuni edifici di due piani su entrambi i lati della strada sono stati avvolti dalle fiamme e questa mattina i soccorritori hanno recuperato cinque cadaveri tra le macerie. Una famiglia è stata ugualmente dichiarata dispersa e l'Afp riferisce che il bilancio è poi salito a sette morti, compresi due bambini.

Un'indagine è stata aperta per chiarire le cause dell'incidente. Una residente in un edificio vicino ha parlato di un'esplosione «di straordinaria violenza» che sarebbe partita nel negozio di alimentari o nello snack bar al piano terra degli edifici andati a fuoco. Nel pomeriggio di ieri erano in corso dei lavori proprio nello snack bar, riferisce la testimone. Non si esclude che alcune bombole di gas ritrovate nei pressi del retrobottega possano aver giocato un ruolo cruciale.

Il ministro dell'Interno Gérald Darmanin si sta recando sul luogo della sciagura.

Une explosion suivie d’un incendie ont fait au moins 7 morts dans les Pyrénées-Orientales. J’interromps mon déplacement à Montpellier pour me rendre sur place. J’apporte tout mon soutien aux services de l’Etat mobilisés et aux habitants. Pensées aux victimes et à leurs proches. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 14, 2022

AFP