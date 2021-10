Un ragazzo di 13 anni ha sparato in testa al padre, uccidendolo

NANCY - Un colpo solo e il padre è caduto a terra. Un adolescente di 13 anni ha aperto il fuoco giovedì in cucina, pretendendo di proteggere così la madre, che sarebbe stata picchiata dal marito ubriaco. Il ragazzo si trova in stato di fermo provvisorio.

Ieri sera il procuratore della Repubblica di Nancy, François Périn, ha comunicato è stato commesso un omicidio per mano di un ragazzo di 13 anni, che ora si trova in detenzione. Come riporta Le Figaro, la vicenda risale a giovedì e si è consumata nella casa della famiglia con cinque figli. Il padre, ubriaco, avrebbe picchiato la moglie e così, il figlio maggiore sarebbe intervenuto per sedare la rissa, con una pistola. È stata poi la madre ha dare l'allarme alle autorità e ad ammettere alla polizia che sarebbe stato proprio il 13enne a sparare il colpo mortale. E anche la sorella di sette anni, che ha visto tutto, ha confermato la versione.

Furto, sparo e poi la fuga - Il ragazzo aveva rubato la pistola dall'armeria del padre, per poi nasconderla in un cespuglio. Oltre a quella, ne aveva sottratta un'altra, che aveva lasciato al fratello 12enne. Avrebbe dovuto usarla nel caso in cui il colpo non fosse partito al 13enne e il padre, scoperto il furto, si sarebbe arrabbiato. Perciò, mentre il padre picchiava la madre, stando al racconto dei due, il maggiore ha impugnato l'arma e, resosi in cucina, ha sparato in testa al padre che si era seduto. Poi si sono dati alla fuga, consegnandosi venerdì mattina agli inquirenti.

Il buco nella storia sta nel fatto che il medico ha accertato che la madre non ha nessun livido e non è quindi sicuro che il padre, 33enne, la stesse effettivamente picchiando. I due ragazzi sono stati arrestati e un giudice dei bambini è stato incaricato di seguire la vicenda.