Truffa una novantenne e si fa consegnare 32 milioni di dollari

HONG KONG - Sperava di intascarsi un bel bottino il 19enne che è riuscito a farsi consegnare ben 247 milioni di dollari di Hong Kong (pari a circa 29 milioni di franchi) da una novantenne.

Il ragazzo era entrato in contatto con l'anziana signora, che vive in uno dei quartieri più importanti della città, grazie ad alcune telefonate, avvenute nell'agosto del 2020. Spacciandosi per un lavoratore delle forze dell'ordine della Cina continentale, il truffatore (che non si sa se abbia agito con complici) si è recato a casa della signora, e le ha consegnato un cellulare. Attraverso istruzioni precise l'anziana ha effettuato una decina di pagamenti su due distinti conti bancari, per un totale di 32 milioni di dollari.

Il 19enne è stato arrestato a fine marzo, fa sapere la polizia di Hong Kong. Nel frattempo è stato rilasciato su cauzione. Non è escluso che la polizia effettui nuovi arresti.