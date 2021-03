Fermato davanti alla scuola ebraica con un coltello, ma non è terrorismo

MARSIGLIA - Un 60enne è stato fermato oggi a Marsiglia mentre si aggirava con un coltello davanti a una scuola ebraica della città. Bloccato dagli agenti di sicurezza all'ingresso dell'istituto è poi stato preso in consegna e interrogato dalla polizia.

Stando a quanto dichiarato a Le Figaro dalla gendarmeria di Bouches-du-Rhône, l'uomo non ritenuto una minaccia, non avrebbe provato a introdursi nella scuola.

Secondo il quotidiano francesi, infatti, l'uomo - che non ha precedenti e non è noto alle autorità - sarebbe sceso dalla sua vettura con un piccolo coltello da cucina in mano. Al momento dell'intervento degli agenti non avrebbe opposto alcuna resistenza.

Malgrado ciò, per motivi di sicurezza, una pattuglia è stata assegnata di stanza davanti all'istituto per tutta la giornata.

keystone-sda.ch / STR (Daniel Cole)