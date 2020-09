«Così ho "spiato" il vostro lockdown»

SHANGHAI - Il Covid-19 visto da Shangai, sei mesi dopo. Quando Tio/20minuti ha intervistato per la prima volta Ambra Schillirò, giornalista e imprenditrice che vive proprio nella metropoli cinese, la Svizzera e l'Europa in generale stavano piano piano scoprendo cosa significassero le parole "lockdown" o "quarantena". Si era nei primi giorni di marzo. All'inizio di un incubo.

Ambra Schillirò torna a parlare, stavolta in un'intervista video live su piazzaticino.ch, nella settimana in cui il mondo taglia il triste traguardo del milione di morti da nuovo coronavirus. La 38enne italiana, che ha anche diverse amicizie in Svizzera, ci racconta come la Cina ha vissuto questo 2020. E come lei stessa, da europea, vede la situazione del vecchio Continente.

