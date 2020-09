Trump rende omaggio a Ruth Bader Ginsburg e viene contestato

WASHINGTON - Donald Trump e la moglie Melania sono stati contestati dalla folla in occasione del loro omaggio al feretro di Ruth Bader Ginsburg, la giudice della Corte Suprema statunitense morta negli scorsi giorni.

I presenti hanno fatto sentire tutto il proprio disappunto nei confronti del presidente e della First Lady, rumoreggiando e invitando a mandarlo via con le prossime elezioni. Trump, che per l'occasione indossava la mascherina, non ha accennato a una reazione.

keystone-sda.ch / STF (ALEX BRANDON / POOL)