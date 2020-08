Finisce con il parapendio in un canale: annegata una 17enne

DOMODOSSOLA - Una 17enne è morta annegata dopo essere finita in un canale con il suo parapendio. Lo riferiscono i media italiani

La tragedia è avvenuta a Domodossola, in Piemonte. L'incidente è avvenuto in fase di atterraggio, nei pressi del campo di volo della frazione Siberia della cittadina. Non è chiaro se l'adolescente sia finita nel canale in seguito a un errore oppure a causa di un problema tecnico.

I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto salvare la 17enne, che viveva a Verbania.