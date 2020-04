Spagna, da oggi i bambini sono "liberi"

MADRID - Biciclette, monopattini, anche il pallone. Le strade in Spagna tornano a popolarsi di bambini questa domenica dopo 42 giorni di confinamento in cui i più piccoli sono rimasti fra le quattro mura domestiche.

Sono gli under 14 a godere dei primi allentamenti delle misure introdotte dal governo spagnolo per contrastare la diffusione del coronavirus: per un'ora soltanto al giorno e al massimo ad un chilometro di distanza da casa, sempre comunque accompagnati da un adulto.

E le reazioni sono le più disparate: a Barcellona Carlota, di sei anni, teme di non ricordare più come si va in bicicletta, racconta a El Pais. Ma quello che vuole veramente Carlota è «vedere le mie amiche».

Più 'positivo' l'approccio di Ricardo, anche lui di sei anni, che a Madrid ha passato la sua 'ora d'aria' in compagnia della sorella più piccola: «Molto contento di essere uscito - ha detto alla Afp - abbiamo giocato a nascondino, abbiamo corso. Abbiamo anche trovato una coccinella che si era persa e l'abbiamo riportata fra le formiche».

Bambini liberi, ma non del tutto, molti genitori infatti non rinunciano alle protezioni di guanti e mascherine, per se stessi come per i più piccini.

Passeggiate per gli over 65 - Il ministro spagnolo della Sanità, Salvador Illa, ha sottolineato che a partire dal 2 maggio sarà consentito passeggiare anche alle persone over 65 se gli indicatori della pandemia da coronavirus saranno tali da poter sollevare questa restrizione del lockdown che in Spagna è stato prorogato fino al 9 maggio.

Rallenta il numero di morti giornalieri nel Regno Unito - Altre 413 persone sono morte nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus negli ospedali della Gran Bretagna portando il totale delle vittime a 20.732. Lo riporta il Guardian. Si tratta dell'aumento giornaliero più basso dalla fine di marzo. Stephen Powis, il direttore medico del Nhs, ha spiegato nel consueto briefing sul Covid-19 che il bilancio dei morti sta scendendo «chiaramente perché la popolazione ha rispettato il distanziamento sociale».

«Le misure di lockdown in Gran Bretagna saranno riviste tra un paio di settimane. È importante non allentarle troppo presto». Lo ha detto il ministro all'Ambiente britannico George Eustice che oggi ha tenuto il consueto briefing sul coronavirus insieme al direttore medico del Nhs Stephen Powis.

Mascherine sequestrate in Francia - La polizia francese ha scoperto e sequestrato nella banlieue di Parigi 140.000 mascherine importate dall'Olanda e destinate ad essere vendute sul mercato nero. Lo si apprende da fonti della polizia. L'operazione è avvenuta ieri pomeriggio a Bobigny, nella banlieue nord della capitale, dove due individui sono stati arrestati mentre stavano scaricando diversi cartoni per sistemarli in un deposito.

Uno dei due si è presentato come capo di un'azienda nel settore costruzioni ed ha spiegato di aver comprato le maschere - 5.000 delle quali ad alta protezione FFP2 - in Olanda per 80.000 euro.

Il suo obiettivo sarebbe stato di rivendere ad alcune sue "conoscenze", operai di cantiere e suoi dipendenti. In realtà, sembra che fossero già avviate al commercio clandestino con "grossi guadagni" per chi le aveva importate.

Voli sospesi fino al primo settembre in Argentina - Il governo argentino ha deciso che, nell'ambito delle misure riguardanti la pandemia da coronavirus, le operazioni di trasporto aereo nazionali e internazionali potranno riprendere normalmente soltanto l'1 settembre 2020. A tal fine, l'Amministrazione nazionale dell'aviazione civile (Anac), che ha poteri regolatori, ha stabilito che «le linee aeree che operano servizi di trasporti di passeggeri da, verso o dentro il territorio nazionale, potranno riprogrammare le loro operazioni regolari o sollecitare autorizzazioni per operazioni non regolari a partire dall'1 settembre». Per cui, si precisa, le compagnie aeree sono autorizzate a «commercializzare i biglietti» per i loro voli a partire da quella data.