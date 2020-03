Ha 20 giorni di vita ed è positivo al coronavirus

BERGAMO - È nato 20 giorni fa ed è risultato positivo al Covid-19. Il neonato è ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. «Non è in una situazione particolarmente compromessa», ha spiegato l'assessore regionale al Welfare italiano Giulio Gallera durante una conferenza stampa.

Il neonato «è ricoverato in isolamento in patologia neonatale. È stato disposto un tampone che è positivo, ma il bambino respira autonomamente. È sotto osservazione ma non in una situazione particolarmente difficile».

Dall'ospedale hanno spiegato di «avere fatto il tampone per scrupolo al bimbo perché aveva delle difficoltà respiratorie». Le sue condizioni, comunque, non desterebbero particolari preoccupazioni. «Non è intubato e respira da solo».