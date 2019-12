Sfrattato, lascia nell'appartamento un serpente e un drago barbuto

MILANO - Ricevuto lo sfratto, un 27enne ha deciso di allontanarsi dall’appartamento in zona San Siro a Milano lasciando come “dono d’addio” un serpente e un drago barbuto. È stato il padrone dell’immobile a trovare gli animali, non riuscendo a mettersi di nuovo in contatto con l’ex inquilino ha chiamato in suo soccorso l’Unità Tutela Animali della Polizia locale.

Si tratta di un serpente del grano e un drago barbuto. I due rettili sono stati trovati in due teche in condizioni igienico-sanitarie pessime. In particolare oltre all’assenza di acqua e cibo, i terrari avevano una temperatura interna di 20 gradi, troppo bassa per i due rettili.

Il serpente del grano è stato trovato in stato di ipotermia e letargico, mentre il drago barbuto ha risposto agli stimoli solo dopo diverse sollecitazioni. Posti sotto sequestro, i due animali sono stati affidati a una persona che se ne prenderà cura.

L’ex inquilino è stato denunciato per maltrattamento e abbandono dei due animali.