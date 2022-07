Il più grande pellegrinaggio verso La Mecca in epoca di pandemia

Implicazioni politiche - Ospitare il pellegrinaggio porta prestigio e legittimazione politica ai governanti della monarchia saudita. Il prezzo per persona di 5’000 dollari in tempi normali fa fruttare miliardi di dollari. Inoltre, dall’anno scorso, l’Arabia Saudita ha permesso alle donne di poter partecipare all’hajj senza essere accompagnate da maschi. L’occasione è ghiotta per poter mostrare i cambiamenti sociali in corso nel regno, nonostante le limitazioni alla libertà personali e le lamentele per la violazione dei diritti umani.