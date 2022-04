Anche in Spagna ci si smaschera...(ma dopo la Pasqua)

MADRID - La mascherina non sarà più obbligatoria al chiuso nemmeno in Spagna (tranne che sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie), a partire dal prossimo 20 aprile.

Lo hanno deciso le autorità spagnole, come ha anticipato ai media la Ministra della Sanità Carolina Darias.

La data è stata scelta - dopo una consultazione con gli esperti - per un eccesso di cautela, in modo da coprire almeno ancora il weekend lungo di Pasqua, in cui sono previsti ampi spostamenti ed assembramenti. «Ci siamo affidati ai pareri degli esperti», ha dichiarato Darias. «Grazie all'altissimo livello di immunità della popolazione, la nostra situazione epidemiologica è favorevole».

Da gennaio i casi e i pazienti Covid sono diminuiti bruscamente in Spagna. All'inizio di febbraio è poi stato tolto l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Ciò nonostante, come riporta Reuters, un numero importante di spagnoli decide ancora di indossarla, nelle aree più affollate. In ogni caso, anche il 20 aprile verrà emessa «una raccomandazione» d'indossare le mascherine quando ci sono dei grandi raduni di persone.