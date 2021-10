Berlino presto senza auto? In tre mesi raccolte 50'000 firme per il referendum

BERLINO - Se la raccolta firme dovesse concretizzarsi, il centro di Berlino diventerebbe la più grande area urbana senza auto al mondo. Il referendum è stato lanciato dal gruppo Berlin Autofrei, che ha raccolto 50'000 firme in tre mesi.

In concreto il progetto prevede il divieto di circolazione per le auto in un'area di 88 chilometri quadrati in corrispondenza del centro cittadino. Il divieto di circolazione non si applicherebbe ai lavoratori che dipendono dalle loro auto per lavorare né alle persone con mobilità ridotta, oltre ovviamente ai servizi di emergenza e ai mezzi pubblici. Gli altri cittadini avrebbero a disposizione dodici viaggi all'anno con un'auto a noleggio, riporta il Guardian.

Niente sconti nemmeno per le auto elettriche: «Il traffico automobilistico in città comporta molti problemi che non possono essere risolti nemmeno con i sistemi di guida alternativi» si legge sul sito internet dell'iniziativa. In particolare il gruppo mette l'accento sulle auto «che uccidono e feriscono gli utenti della strada, occupano tanto spazio quanto quelle tradizionali e hanno quattro ruote e freni che inquinano».

«La fase di raccolta delle firme ha dimostrato che molti berlinesi desiderano una città in cui valga la pena vivere, con uno spazio per una mobilità sicura e rispettosa del clima». «Vogliamo che le persone possano dormire con le finestre aperte e che i bambini possano tornare a giocare per strada» ha dichiarato Nina Noblé, una delle autrici dell'iniziativa.