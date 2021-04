Emilio Fede ricoverato: «Sono in piedi per miracolo»

MILANO - Il giornalista italiano Emilio Fede è stato oggi ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, e nonostante l'abbia vista brutta, le sue condizioni sono ora in miglioramento.

A quanto ha dichiarato lo stesso Fede all'agenzia Adnkronos, ripresa dal Corriere della Sera, il motivo del ricovero è stata una caduta, «una rovinosa scivolata», riprendendo le parole del giornalista, che ha aggiunto: «Il Covid non c'entra niente».

L'ex direttore del tg4, che compirà 90 anni a giugno, era già stato ricoverato lo scorso novembre al Covid residence di Ponticelli, una struttura dell'Asl di Napoli per le persone contagiate con sintomi non gravi.

Oggi, invece, è giunta improvvisa la notizia del suo ricovero: «L’ho vista brutta, sono in piedi per miracolo» ha spiegato l'89enne, chiarendo che non è più in «in gravi condizioni», «è stata però un’esperienza drammatica», ha raccontato.

Raggiunto telefonicamente dall'agenzia ANSA, Emilio Fede ha poi dato qualche dettaglio in più, specificato cosa ha provocato la caduta: «Stavo attraversando la strada e non mi sono accorto che arrivava una macchina», insomma «pago una mia distrazione», «ma mi rallegro perché poteva andare molto peggio» ha concluso Emilio Fede.