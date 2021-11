A Lugano arriva uno dei migliori chitarristi della sua generazione

LUGANO - Uno dei migliori chitarristi della sua generazione arriva a Lugano: stiamo parlando di Julian Lage, che si esibirà lunedì 15 novembre alle 21 allo Studio Foce di Lugano nell'ambito della rassegna Raclette e di Tra jazz e nuove musiche di Rsi Rete Due.

Lage sarà accompagnato a Lugano dal suo trio (che comprende Greg Cohen al basso e Kenny Wollesen alla batteria). Acclamato dalla critica quale ingegnoso maestro d'improvvisazione, per più di dieci anni Julian Lage ha percorso le molteplici tradizioni della musica americana, coltivando una tecnica impeccabile, un estro creativo di libera associazione d'idee e uno spirito avventuroso pronto a esplorare infinite possibilità.

A soli 31 anni, il musicista californiano di base a New York, può vantare una ricca esperienza da solista, oltre a collaborazioni con icone come Gary Burton, John Zorn, Nels Cline, Chris Eldridge, Fred Hersch. "Love Hurts" è il terzo LP prodotto dalla casa discografica Mack Avenue insieme a un trio: è la prima collaborazione con il bassista Jorge Roeder e il batterista Dave King (The Bad Plus). In questo lavoro Julian Lage, nominato ai premi Grammy, fa una personale panoramica sul catalogo di canzoni americane, interpretando brani di artisti audaci e originali, da Roy Orbison a Ornette Coleman, da Jimmy Giuffre a Peter Ivers. Julian Lage, insieme alla sezione ritmica, si muove nell'universo sonoro della produzione precedente, costruendo fraseggi e amalgamando jazz fusion, improvvisazione, brani standard, pezzi rock 'n' roll allo stadio embrionale, grazie a una precisione virtuosistica unita a una visione musicale sempre limpida.

Prevendita su Biglietteria.ch. Apertura cassa serale alle ore 20.30. A partire da 16 anni, per assistere agli spettacoli è necessario presentare il certificato Covid.