Casse malati, i premi fanno ancora discutere

BERNA - I premi di cassa malati fanno ancora discutere, a un mese dal maldigerito annuncio degli aumenti per il 2021. Il deputato momò Marco Romano (Ppd) ha presentato una mozione e un'interpellanza al Consiglio federale, invocando uno sgravio per gli assicurati in Ticino.

Il nostro cantone, notoriamente, è tra i più tartassati dall'Ufsp. Nella mozione, Romano chiede di introdurre l'obbligo per le casse malati di ridurre le riserve finanziarie. Che queste siano «eccessive» al momento, è stato riconosciuto anche dal governo, sottolinea il deputato. «La possibilità di restituire le riserve che già oggi viene data agli assicuratori non è purtroppo utilizzata» e questo genererebbe «una dilagante sfiducia dei cittadini nel sistema».

I premi «non sono commisurati ai costi reali» afferma il deputato. E in Ticino il problema pesa più che altrove. Per questo, nell'interpellanza, Romano chiede al governo come mai «negli ultimi anni sarebbero stati possibili aumenti troppo bassi dei premi» e perché l'Ufficio federale di sanità pubblica abbia corretto al rialzo l'aumento medio proposto dalle assicurazioni malattia.