I premi salgono ancora, purtroppo

BERNA - La brutta notizia, come tutti gli anni, è arrivata puntuale. Ad annunciarla, in conferenza stampa da Palazzo Federale, il consigliere federale Alain Berset, cui è toccato l'ingrato compito di "indorare la pillola".

I premi di cassa malati aumenteranno ancora l'anno prossimo in Svizzera. In Ticino - neanche a dirlo - si registra l'aumento percentuale più alto: più 2,1 per cento. La media nazionale dei rincari, l'anno prossimo, sarà dello 0,5 per cento. Appenzello interno invece festeggia un calo delle tariffe dell'1,6 per cento.

«La crisi attuale dimostra quanto la sanità sia importante e quanto è fondamentale mantenere alto il livello delle cure in futuro» ha dichiarato Berset. «Per questo è necessario contenere i costi i più possibile e lo sforzo del Consiglio federale in questo senso è notevole. Speriamo che le Camere ci sostengano in questa direzione in futuro».

I dati sugli aumenti sono stati resi noti nel pomeriggio dall'Ufficio federale di sanità pubblica. Nel 2021 il premio medio raggiungerà i 316,50 franchi. Dopo i rincari moderati del 2019 e del 2020, quello dello 0,5% sarà nuovamente inferiore alla media degli ultimi anni, che dal 2010 è del 3,2% e del 3,7% dall'entrata in vigore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel 1996.

In 7 cantoni (BL, JU, LU, NW, TG, TI, VS) l'incremento sarà superiore all'1%, nove cantoni (AG, AI, AR, BS, NE, OW, SH, SZ, ZH) saranno in pareggio o avranno una diminuzione dei costi e negli altri 10 l'aumento sarà fra lo 0 e l'1% (BE, FR, GE, GL, GR, SG, SO, UR, VD, ZG).

Stime e correzioni - Sul lungo termine, la crescita dei premi rispecchia quella dei costi dell'assicurazione malattie obbligatoria. I premi del 2021 sono calcolati sulla base di stime per quell'anno. Attualmente non è possibile conoscere l'impatto preciso della pandemia di Covid-19.

Gli aumenti a volte dipendono da stime troppo basse effettuate l'anno scorso, ha spiegato Berset. E questo è il caso ad esempio del Ticino, dove ci sarà un incremento dell'1,9% per gli adulti.

Contenere i costi I premi della cassa malati rappresentano una spesa sempre più importante per le economie domestiche, sottolinea ancora l'UFSP. Il Consiglio federale intende limitare l'aumento dei costi a un livello giustificabile dal punto di vista medico. L'anno scorso ha adottato un primo pacchetto di nove misure di contenimento dei costi della sanità, attualmente in discussione al Parlamento.

Lo scorso agosto l'esecutivo ha posto in consultazione un secondo pacchetto di provvedimenti il cui potenziale di risparmio è stimato in un miliardo di franchi. «Non è mai un buon momento per alzare i premi», ha detto Berset. Ma bisogna tenere conto del fatto che l'età media della popolazione continua ad aumentare e più la gente è anziana, più tendenzialmente si reca dal medico o all'ospedale.

Nel 2020 le riserve accumulate dagli assicuratori supereranno gli 11 miliardi. Si tratta di un segno di buona salute, ma il governo ritiene che la maggioranza degli assicuratori disponga di riserve troppo elevate. Recentemente sono state adottate misure per incentivare riserve più moderate, anche se non è previsto alcun obbligo.