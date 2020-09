Studente della SPAI di Trevano positivo al Covid-19

LUGANO - C'è un altro caso di coronavirus nella scuola ticinese. Un giovane iscritto alla Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI) di Trevano è risultato positivo ieri al tampone per il Covid-19. Ad annunciarlo sono il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS).

«L’indagine ambientale subito avviata ha permesso di escludere la necessità di porre in quarantena l’intera classe frequentata dal giovane contagiato», si legge in una nota. Ma una parte dei compagni è comunque stata posta in quarantena.

Il medico cantonale ha informato l'istituto (di grado post-obbligatorio) e i ragazzi a cui è stato chiesto di mettersi in quarantena. È stata la direzione dell'istituto a parlare con l'intera classe, ricordando loro il comportamento da adottare in caso di sintomi, anche leggeri.