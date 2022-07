Due gocce d'acqua e fa ancora più caldo

LUGANO - Ancora caldo soffocante. Le due gocce d'acqua (2mm a Stabio, 1.3 a Coldrerio per fare qualche esempio) cadute in Ticino la scorsa notte e che si sperava potessero in qualche modo dare una rinfrescata sotto il cielo ticinese hanno sortito l'effetto contrario: a contatto con il suolo sono evaporate aumentando la sensazione di afa.