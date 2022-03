Quasi 44mila tonnellate di scarti vegetali raccolte in Ticino nel 2020

BELLINZONA - Se da un lato la Svizzera figura ai primi posti della (triste) classifica mondiale per la produzione di rifiuti (oltre 700 chili all'anno pro capite), è altrettanto vero che primeggia nel mondo per la percentuale di riciclaggio effettivo delle varie tipologie di rifiuti raccolte separatamente (53%). È quanto ricordano il Dipartimento del territorio (DT) e l'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) in occasione della Giornata mondiale del riciclaggio, che oggi 18 marzo si celebra per la quarta volta.

L'economia circolare è il futuro - Una quarta edizione che ha come tema il ruolo centrale dell'economia circolare per la protezione delle risorse e del clima. «Suddividere alla fonte i rifiuti - sottolineano DT e ACR - permette innanzitutto di garantire una buona qualità delle raccolte separate, che ne faciliterà il frazionamento nelle successive fasi della filiera, a beneficio di un’economia circolare nel riciclaggio».

Gli scarti vegetali: da rifiuto a risorsa - In Ticino, precisano le autorità divulgando i dati del 2020, vengono raccolte annualmente ben 43'716 tonnellate di scarti vegetali, provenienti dalle economie domestiche e dai professionisti del settore. «Questo quantitativo - fanno sapere DT e ACR - viene convertito in circa 28'000 tonnellate di compost, un concime indigeno riutilizzabile sia in agricoltura sia nell’orto o nel giardino di casa e che riporta materia organica nel suolo».

«Obiettivo comune» - Per questo motivo il DT auspica che in futuro si possa ulteriormente aumentare la produzione e soprattutto l’utilizzo di compost locale da parte della popolazione e dell’economia privata ticinese, favorendo un’economia circolare indigena. «Questo - conclude il Dipartimento - deve rappresentare un obiettivo comune, con la giusta dose di sensibilità e consapevolezza che il miglior rifiuto è e rimane quello non prodotto».

DT