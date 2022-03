Fuoco in cantina: evacuate le elementari

BELLINZONA - La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 10.30 a Bellinzona, vi è stato un principio d'incendio in un locale tecnico sotterraneo della Scuola elementare sud in via Lugano.

Gli allievi, circa 120, sono stati prontamente evacuati dal personale scolastico. L'assistente del custode ha riportato una leggera intossicazione. Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sono sviluppate da una stufa elettrica generando un denso fumo.

Una docente contattata rassicura: non ci sono feriti tra i bambini. «Abbiamo dovuto scappare in fretta e furia ma per fortuna stiamo tutti bene. Ora ci troviamo al Palazzo Civico con i bambini che non hanno possibilità di tornare a casa». Il Municipio di Bellinzona fa sapere che nel pomeriggio la scuola rimarrà chiusa, ma verrà garantito l’accudimento per chi ne avesse la necessità. Nel corso della giornata verranno effettuati i dovuti accertamenti per stabilire il prosieguo dell’attività scolastica a partire dalla prossima settimana.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. Le lezioni sono state sospese.

Circa due anni fa - era il 26 febbraio 2020 - una forte esplosione nel cortile della scuola aveva causato ingenti danni alla struttura. Per l'episodio era stato condannato un 22enne della regione, riconosciuto colpevole di altre cinque esplosioni provocate con ordigni artigianali nella zona.

