Come risparmiare (per davvero) sui premi di cassa malati

LOSANNA - Circa un mese fa, l'UFSP ha annunciato una diminuzione media dei premi malattia: una situazione inedita ormai dal 2008 (in Ticino dal 2012) e che il direttore del DSS Raffaele De Rosa aveva definito «un timido passo, ma nella giusta direzione». Eppure, ora che gli assicurati cominciano a ricevere i contratti per il 2022 con i premi ufficiali, per alcuni di loro il boccone è amaro. Di fatto, il 40% dei premi - ovvero quasi 84'000 premi malattia - sono per il 2022 non in diminuzione, ma in aumento. Un aumento talvolta netto: il 25% dei premi si alzerà di oltre il 2%, e il 10% degli assicurati dovrà addirittura sborsare oltre il 4% in più. Sono quindi molti gli assicurati a essere colpiti da un aumento piuttosto importante, altro che diminuzione.

La media non dice tutto - È infatti fondamentale capire che lo 0,2% di diminuzione per 2022 è soltanto una media. Le differenze tra premi possono essere molto più significative. Nei casi più estremi, la variazione per uno stesso premio può oscillare tra -32% e +30% (rispetto al 2021) in funzione della regione, dell'età o del modello assicurativo. Per aiutare gli assicurati a rendersi conto dell'impatto degli aumenti e di quanto sia possibile risparmiare cambiando cassa malati, il portale bonus.ch ha calcolato i costi per una famiglia tipo di cinque persone residente in Ticino.

Un risparmio fino al 31% - In Ticino, la diminuzione media annunciata è dello 0,1%; eppure il totale annuo dei premi ammonta a 20'107 franchi, mentre quest'anno era di 19'910 franchi. Le somme da pagare sono tutt'altro che trascurabili per il budget di una famiglia. Cambiando cassa malati e modello, il nucleo familiare tipo (due adulti, un giovane adulto e due bambini) può risparmiare 6'186 franchi sulle proprie spese annue, cioè il 31% del budget inizialmente previsto.

Un'altra soluzione per ottimizzare il premio consiste nell'adattare la franchigia. Prendendo sempre in considerazione la famiglia tipo, anche soltanto la madre può ad esempio risparmiare oltre 1'540 franchi, semplicemente passando da una franchigia da 300 franchi a una da 2'500 franchi.

I consigli per risparmiare - In sintesi, ecco i trucchi principali per risparmiare sull'assicurazione malattia:

Cambiare assicuratore

Cambiare modello

Cambiare franchigia

I sussidi

Le modalità di pagamento preferenziali

La sospensione dell'assicurazione durante il servizio militare

L'ottimizzazione delle assicurazioni complementari

La soppressione della copertura infortuni in caso di copertura tramite il datore di lavoro

bonus.ch ha inoltre effettuato una simulazione del risparmio annuo massimo possibile per i diversi cantoni svizzeri per un adulto senza copertura infortuni. Il calcolo si basa sulla differenza tra il premio più elevato e un premio che costituisce la media degli assicuratori meno cari sul mercato per una franchigia da 300 franchi.

Tutti i dati sono consultabili nel documento allegato.