I mercatini di Natale si adeguano

LUGANO - Le luci di Natale si spengono, ma solo in parte, per nuove disposizioni da Berna. A seguito delle misure annunciate oggi dal Consiglio federale, sia a Lugano che a Bellinzona sono state introdotte modifiche al programma.

Sul Ceresio il mercatino natalizio sarà chiuso domenica 13 e 20 dicembre. La Città comunque invece che resta invariato il programma degli eventi dedicati ai bambini all'interno del Patio del Municipio. Rimangono fruibili al pubblico le installazioni luminose del Bosco Incantato al Parco Ciani, quelle del progetto "Magia del Natale" dell'Associazione Vivi Lugano in Piazza San Rocco, e il Presepe Sommerso in Riva Albertolli.

Anche a Bellinzona il Municipio ha dovuto adeguarsi. Le proiezioni di film per famiglie previste la domenica, in particolare, non avranno luogo, si legge in un comunicato della Città. La chiusura domenicale dei negozi, inoltre, impone anche la rinuncia alle attività collaterali previste in tali giorni, le esibizioni musicali di strada e l’apertura degli autosili.