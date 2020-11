La "rivoluzione" AutoPostale: 6 nuove linee e potenziamento delle corse

"Il più grande ampliamento effettuato dall’azienda in Ticino negli ultimi decenni". Si presenta così AutoPostale annunciando le importanti novità che prederanno il via a metà dicembre con il cambio di orario. Un cambiamento che è stato preparato già negli scorsi mesi quando l'azienda ha acquistato 50 nuovi veicoli e assumendo nuovi conducenti: in futuro saranno 150 guidatori in più che scarrozzeranno gli utenti per tutto il Ticino. "La priorità per i nuovi assunti - viene precisato in un comunicato stampa - è stata data ai domiciliati nel Cantone Ticino e 80 di loro, attraverso una collaborazione con gli Uffici Regionali di Collocamento, hanno potuto riqualificarsi e uscire dalla disoccupazione".

Le novità - Ma veniamo alle novità. Innanzitutto verranno intensificate le corse in orario e verranno adeguate le linee per includere zone finora scoperte. In futuro, tra le 6.00 e le

20.00 i veicoli transiteranno sulle linee principali di AutoPostale con cadenza semioraria, con autopostali che circoleranno fino a mezzanotte. Per le altre linee è previsto un potenziamento a seconda delle necessità. Da ogni località servita da una linea di AutoPostale sarà possibile raggiungere ogni mattino il principale centro più vicino entro le ore 6.00 e gli altri agglomerati del Cantone entro le ore 7.00. Alla sera tutti i collegamenti di AutoPostale verso le zone più periferiche saranno attivi almeno fino alle ore 20.00; per molte linee persino fino a mezzanotte.

Sei nuove linee - La novità più importante è sicuramente l'attivazione di sei nuove linee in zone finora non accessibili con i trasporti pubblici. Tra queste rientrano ad esempio il centro del paese di Cadenazzo, Camorino/Vigana, Sant’Antonino/ Paiardi, il Monte Ceneri e la zona industriale di Muzzano. Inoltre, i passeggeri avranno a disposizione nuove linee che permetteranno loro di arrivare a destinazione più rapidamente grazie a collegamenti più diretti: ad esempio dalla Valle del Vedeggio alla Capriasca o dal Malcantone a Cornaredo attraverso la galleria Vedeggio-Cassarate. Si assiste, infine, alla fusione di alcune linee per ottenere collegamenti più diretti (ad es. tra Medio Malcantone, Malcantone Ovest e Ponte Tresa).