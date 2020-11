Il reparto di neonatologia dell'OBV perde un pezzo

MENDRISIO - Il reparto di neonatologia dell’Ospedale Beata Vergine (OBV) di Mendrisio perde un pezzo. Stando a quanto riferiscono alcuni deputati PPD della Regione, pare che un apparecchio fondamentale sia stato dimesso e portato all’ospedale regionale di Bellinzona.

Si tratta del CPAP (Continuos Positive Airway Pressure), che serve per ventilare in maniera automatica i neonati e permette di tenere aperti gli alveoli di quest’ultimi che hanno difficoltà a respirare dopo la nascita. Si parla di neonati con un distress respiratorio, frequente soprattutto nei nati prima della 37ma settimana, da tagli cesarei e da parti complicati.

«La perdita di questa competenza in materia di distress respiratorio e dei relativi strumenti per utilizzarla sembra costituire una scelta di indebolire il reparto neonatologia dell’OBV, già oggetto in passato di maldestri tentativi di indebolimento o addirittura chiusura», scrivono Giorgio Fonio, Maurizio Agustoni e Luca Pagani, Che si rivolgono direttamente al Consiglio di Stato con un’interrogazione.

Come già avvenuto durante la prima ondata di coronavirus in Ticino, a fine ottobre l’adeguamento del dispositivo ospedaliero dell’EOC per la lotta alla pandemia ha incluso la sospensione del mandato di prestazione di Ostetricia e Pediatria all’OBV. La sezione PLR si era subito espressa: «Questa situazione dovrà durare il meno possibile» e il dispositivo dovrà «essere ripristinato nella sua normalità appena la situazione sanitaria lo consentirà».

Il PPD dal canto suo aggiunge una riflessione sui costi: «Da nostre indicazioni, il distress respiratorio nella maggior parte dei casi si risolve in poco tempo per cui si potrebbero evitare diversi trasferimenti». E chiede al Consiglio di Stato se non ritenga di «intimare all’EOC di ritornare all’OBV il CPAP al termine dell’emergenza pandemica».